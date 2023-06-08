Дерматолог рассказала, кому противопоказаны солевые ванны Дерматолог Жовтан назвала гипертонию противопоказанием при принятии солевых ванн

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Солевые ванны нельзя принимать людям со склонностью к повышенному артериальному давлению, а также при острых заболеваниях, менструальных или других кровотечениях и в послеоперационный период, рассказала «Газете.Ru» дерматолог, косметолог Наталия Жовтан.

Солевые ванны противопоказаны людям со склонностью к повышению артериального давления, в период острых заболеваний, менструальных или любых иных кровотечений, в послеоперационный период, — цитирует издание слова специалиста.

Как рассказала дерматолог, солевые ванны показаны для лечения кожных заболеваний, а также при проведения косметологических процедур и для нормализации психоэмоционального состояния.

Ванны с добавлением солей усиливают приток крови к коже, активизируют обмен веществ и восстанавливают иммунитет. За счет осмотического и абсорбирующего эффекта солевого раствора и активного потения из кожи выходит лишняя жидкость, а вместе с ней — токсины и шлаки, также снижается воспалительная реакция кожи, — пояснила эксперт.

По ее словам, такие минералы, как йод, натрий, сера, калий, магний, кальций, бром, фтор оказывают оздоравливающее действие не только на кожу, но и на ногти, суставы и органы дыхания. Кроме того, солевые ванны полезны для улучшения настроения при депрессии, они оказывают расслабляющий эффект после физических нагрузок, при мигренях и во время восстановления после затяжных болезней и травм.

При выборе соли врач посоветовала внимательно изучить состав продукта и не использовать его при наличии в нем химических красителей, отдушек и концентратов, которые нивелируют лечебный эффект.

Лучшим временем суток для принятия солевых ванн Жовтан назвала вторую половину дня. Температура воды при этом должна быть от 37 до 40 градусов, продолжительность процедуры — не более 15-20 минут. Перед принятием ванны следует смыть загрязнения с кожи теплым душем, а после — не забыть смыть душем соль.

Ранее Наталия Жовтан посоветовала использовать сыворотки и увлажняющие крема для профилактики так называемых «колец Венеры», которые представляют собой физиологические морщины, идущие параллельно друг другу на шее.