Женщинам рассказали о профилактике морщин на шее Дерматолог Жовтан посоветовала использовать сыворотки для профилактики морщин на шее

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Для профилактики так называемых «колец Венеры», которые представляют собой физиологические морщины, идущие параллельно друг другу, на шее, следует использовать сыворотки и увлажняющие крема, посоветовала дерматолог Наталия Жовтан. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что начинать профилактику следует в возрасте 30-35 лет, а при генетической предрасположенности еще раньше.

Начинать профилактику стоит в возрасте 30–35 лет, а при генетической предрасположенности и ранее, используя сыворотки и увлажняющий крем в зоне шеи и декольте по массажным линиям. Надо включить в список нутриентов коллаген, витамин С и гиалуроновую кислоту, — пояснила дерматолог.

По словам специалиста, после 40 лет можно обратиться к косметологу. Он проведет дополнительную коррекцию. Жовтан подчеркнула, что «кольца Венеры» могут углубляться при неправильной осанке, сутулости и постоянном наклоне головы. Дерматолог добавила, что с возрастом к образованию складок приводит напряжение лежащей под кожей мышцы, которая называется платизма.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что орехи, куркума, зеленый чай и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой помогают сдерживать старение. По его словам, такая пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск развития злокачественных опухолей.