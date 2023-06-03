Диетолог назвал сдерживающие старение продукты Диетолог Гинзбург: орехи, куркума и зеленый чай помогают замедлить старение

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Орехи, куркума, зеленый чай и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой помогают сдерживать старение, сообщил в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, подобная пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск развития злокачественных опухолей. При этом к старению, по словам специалиста, ведут трансжиры и подсолнечное масло.

В пище не должно быть сахара. Белый хлеб, рис и картофель не должны быть основными. К старению и злокачественному перерождению также ведут трансжиры, подсолнечное масло, — сказал Гинзбург.

По мнению врача, в рационе человека должна преобладать пища с большим количеством пищевых волокон — грубый хлеб, гречневая и другие крупы, которые при готовке не следует разваривать. Кроме того, на здоровье и внешность позитивно влияют лесные ягоды, рыба, орехи, куркума, имбирь, зеленый чай, бобовые и кисломолочные продукты.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что употребление фруктозы в качестве сахарозаменителя может стать причиной инсулинорезистентности и отложения жира. По ее словам, несмотря на то что фруктоза имеет гораздо меньший гликемический индекс по сравнению с глюкозой, употребление ее все же следует исключить.

В свою очередь врач-диетолог Анастасия Ефимова отметила, что вредные пищевые привычки плохо влияют на состояние ЖКТ, поэтому в рацион необходимо добавить ряд суперполезных продуктов, способных компенсировать образовавшиеся перекосы. По ее словам, в этот список входят кефир, зеленый чай, брокколи, овес и льняное семя.