Дерматолог назвала способы быстро повысить тонус кожи Дерматолог Мошкова рассказала, что чистка и мезотерапия помогут быстро повысить тонус кожи

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Быстро привести кожу в тонус помогут массаж, гигиеническая чистка, пилинг с эффектом биоревитализации и мезотерапия, рассказала «Москве 24» дерматолог Елена Мошкова. По ее словам, эти процедуры имеют предсказуемый результат и практически не дают осложнений. Также специалист предупредила, что быстро улучшить внешний вид лица с помощью агрессивных косметических процедур не получится, так как период восстановления после них может длиться две-три недели.

Одними из самых эффективных и безопасных методов омоложения кожи лица и зоны декольте можно назвать биоревитализацию и мезотерапию. Гиалуроновая кислота, входящая в состав препаратов для ухода, увлажнит и расправит мелкие поверхностные морщинки. Составы на основе артишока, рутина, экстракта мелилота нормализуют лимфодренаж и снимут отечность, — рассказала Мошкова.

Дерматолог пояснила, что лазерные шлифовки, средний и глубокий пилинг, дермабразию и фракционное аблативное омоложение кожи не стоит делать перед важными мероприятиями — кожа после этих процедур может восстанавливаться от 14 до 21 дня. Также эксперт посоветовала пользоваться увлажняющими и питающими кремами для лица зимой, так как в этот период кожа под воздействием мороза может обезвоживаться и обветриваться. Врач порекомендовала использовать в качестве маски для лица кремы с пантенолом в составе.

Дерматолог Наталия Махнева ранее рассказала, что главным врагом кожи в зимний период являются резкие перепады температуры. Она заявила, что из-за постоянной смены обстановки — то помещение, то улица, то общественный транспорт — возникает сухость и шершавость из-за нарушения водного баланса. Эксперт также посоветовала использовать щадящие отшелушивающие средства, заменив скраб с абразивными частицами на гоммаж с шаровидными синтетическими частицами.