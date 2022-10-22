Дерматолог назвала главного врага кожи и рассказала, как с ним бороться Дерматолог Галлямова назвала мороз главным врагом кожи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мороз является главным врагом кожи, поэтому в прохладную погоду не стоит просто умывать лицо обычной водой, рассказала в беседе с NEWS.ru врач — дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Перед выходом на улицу она посоветовала пользоваться специальными средствами для умывания, чтобы не пересушить кожу. Дерматолог рекомендовала использовать мицеллярную воду и специальные средства для ухода, а также попросила не забывать про защиту кожи рук.

Самый главный враг кожи — мороз, когда идет поверхностное испарение влаги с поверхности кожи и она становится пересушенной. В этом случае кожа легко проницаема для аллергенов и токсинов, могут возникнуть раздражения и морщины. Лучше перейти на мицеллярную воду, если люди ею не пользуются, то можно остановиться на специальных средствах по уходу, — сказала Галлямова.

В случае сильного мороза или ветра дерматолог рекомендовала прикрывать лицо, также Галлямова напомнила о специальных колд-кремах, которые содержат в своем составе больше липидов и средств окклюзии. Однако они не всем подойдут, лучше посоветоваться с врачом. Так, если у человека есть акне, то колд-крем может усилить высыпания.

Не стоит забывать и о защите кожи рук, поскольку в зимнее время требуется больше средств увлажнения. Чтобы не забывать ежедневно наносить крем на руки, лучше всего ставить его на раковину.

Зимой кожа становится более хрупкой и нуждается в дополнительной защите. Сейчас есть кремы для холодного времени года. Перед выходом на улицу их хорошо использовать, — подытожила специалист.

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