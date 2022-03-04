Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь, аргументировав это тем, что интересы страны в будущем лежат в Азии. По его словам, Китай приносит гораздо больше денег, чем Европа, стремительно теряющая интерес к РФ. Об этом Дерипаска заявил в рамках экономического форума в Красноярске, пишет «Интерфакс».

Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? Буквально на всё можно будет смотреть по-другому, если она будет находиться в Новосибирске, например, или в Красноярске, — пояснил олигарх.

По его мнению, развитию экономических связей с Азией препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири и ею необходимо заняться после завершения российской спецоперации на Украине. Так, по мнению Дерипаски, следовало бы передать в Сибирь хотя бы часть управления, чтобы там создавались новые банки и финансовые институты.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что санкции Запада не помешают России реализовывать инвестиционные проекты, а также развивать промышленность, строительство и другие сферы. Она рассказала о новой экономической политике РФ, в рамках которой одним из приоритетных регионов для развития станет Сибирь.

По словам Абрамченко, именно в этом регионе находится 85% свинца и платины, 80% молибдена и угля, более 70% никеля, а также огромное количество воды, древесины и других ресурсов. В Сибири планируют создать восемь индустриальных кластеров, благодаря этому появится более 450 тысяч рабочих мест, также будут привлечены триллионы рублей инвестиций.

До этого вице-премьер сообщила, что специалистам, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа, может стать доступна льготная ипотека с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета. Разработать соответствующую программу вице-премьер поручила Минтруду, Минфину и госкомпании ДОМ.РФ.