Дерипаска назвал сроки окончания «нынешнего безумия» в мире Дерипаска: нынешний мировой кризис продлится еще 2,5–3 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале сообщил, что мировой кризис, который предприниматель назвал «безумием», может закончиться через 2,5–3 года. По его мнению, «сил и запала» у всех хватит только на это время.

Затем главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами, — считает миллиардер.

Дерипаска полагает, что в будущем можно ожидать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны — это поможет лишить принимающие их государства рычагов давления.

В августе Центробанк представил доклад о единой денежно-кредитной политике на 2023 и два последующих года. В нем представлен сценарий «Глобальный кризис», который описывает последствия мировой рецессии для экономики России. Согласно документу, разворачивание экономических проблем мира будет означать для России как минимум двухлетнее падение ВВП, довольно резкое обнуление счёта текущих операций уже в 2023 году, а также продление высокой инфляции на следующий год при снижении внутреннего спроса до 2025 года.

Описанный сценарий считается Банком России столь же вероятным, как и ускоренная адаптация экономики России к санкциям. И оба они менее вероятны, чем сценарий, где проблемным считается только следующий год.

Сценарий «Глобальный кризис» предполагает повторение кризиса 2008–2009 годов, что означает рост мирового ВВП в 2023 году — на 0,1%. Это предполагает рецессию в основных экономиках мира, кроме Китая, рост в котором будет просто слабым. Инфляция в еврозоне и в США сохранится выше 4% в 2023 году по сравнению с нынешним и последующим её снижением к 2%. Сохранятся низкие ставки ФРС и высокие — ЕЦБ.