Центробанк описал последствия мирового кризиса для экономики России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центробанк представил доклад о единой денежно-кредитной политике на 2023 и два последующих года. Это основной сценарный документ регулятора, который, в частности, учитывается в ходе бюджетного процесса, пишет «Коммерсант».

В докладе представлен сценарий «Глобальный кризис», который описывает последствия мировой рецессии для экономики России. Согласно документу, разворачивание экономических проблем мира будет означать для России как минимум двухлетнее падение ВВП, довольно резкое обнуление счёта текущих операций уже в 2023 году, а также продление высокой инфляции на следующий год при снижении внутреннего спроса до 2025 года.

Описанный сценарий считается Банком России столь же вероятным, как и ускоренная адаптация экономики России к санкциям. И оба они менее вероятны, чем сценарий, где проблемным считается только следующий год.

Сценарий «Глобальный кризис» предполагает повторение кризиса 2008–2009 годов, что означает рост мирового ВВП в 2023 году — 0,1%. Это предполагает рецессию в основных экономиках мира, кроме Китая, рост в котором будет просто слабым. Инфляция в еврозоне и в США сохранится выше 4% в 2023 году по сравнению с нынешним и последующим её снижением к 2%. Сохранятся низкие ставки ФРС и высокие — ЕЦБ.

Для России сценарий предполагает дальнейшее усиление торговых санкций и внешнеполитического давления. В тексте не указано, но очевидно речь идёт о затягивании сроков спецоперации на Украине, предполагает издание. Расчёты банка показывают тяжесть такого сценария в цифрах. Это, в первую очередь, снижение цен продаж нефти Urals до $35 за баррель, спад экспорта на 26–30% и дальнейший обвал импорта примерно в тех же параметрах.

Прогнозы ЦБ специально для NEWS.ru оценил экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Он считает, что ситуация в России в конце этого года может даже ухудшиться по сравнению с 2007–2008 годами.