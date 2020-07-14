Депутаты предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/6161704e-c66c-11ea-ba38-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьёй об обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в том числе соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины ночью.

Ко второму чтению парламентарии обсудят механизм фиксации нарушений и размеры административных санкций. В частности, было предложено штрафовать шумных соседей на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. При этом эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

Как рассказал «Парламентской газете» один из авторов документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, за нарушение тишины наказывать в первую очередь будут собственника жилья, а не квартиросъёмщика.

Очень важно, что документ возлагает ответственность на собственника и за своих квартиросъёмщиков. Потому что они, зная об обязанности соблюдать определённые нормы, будут требовать это и от своих жильцов, — сказал он.

По словам Выборного, спрашивать с квартиросъёмщика крайней сложно — сегодня он живёт в помещении, завтра уже съехал, а собственник там зарегистрирован, его можно идентифицировать.

Согласно законопроекту, шумом «признаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения». Днём уровень шума не должен превышать 55 децибел, в ночное — 45. При этом нарушением тишины не будут считаться такие звуки, как плач ребёнка, звук шагов при ходьбе либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ.

Период, когда нельзя шуметь, будет устанавливаться в зависимости от наступления темноты в регионах. Например, в Москве нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра.

Для реагирования на нарушения и проведения соответствующих экспертиз в каждом субъекте будут свои подразделения. Сейчас в Москве достаточно эффективно работает Жилищная инспекция, органы правопорядка, МЧС.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился к Роспотребнадзору с предложением о поощрении россиян, которые находят на прилавках магазинов просроченные продукты. По его мнению, размер вознаграждения должен составлять 50% штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение, писал NEWS.ru.