В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку

https://static.news.ru/photo/b354d30e-c65e-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к Роспотребнадзору с предложением о поощрении россиян, которые находят на прилавках магазинов просроченные продукты. По его мнению, размер вознаграждения должен составлять 50% штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение.

В настоящее время штраф для юридических лиц, допустивших реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Покупатель же некачественного продукта может добиться моральной компенсации лишь через суд.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы, — цитирует обращение Власова RT.

Депутат уверен, что благодаря его инициативе в России усилится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей некачественной продукции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать продукты, срок годности которых на исходе, и обяжут передавать их в благотворительные организации. Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020–2024 годы. Распределением залежавшихся на прилавках товаров займётся национальный координационный центр.