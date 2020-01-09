https://static.news.ru/photo/d9dabb70-32bf-11ea-b07d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Lauter/Global Look Press

Власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать продукты, срок годности которых на исходе, и обяжут передавать их в благотворительные организации. Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы.

«План действий против пищевых отходов» заявлен целью коалиционного кабинета министров Австрийской народной партии (АНП) и партии «Зеленые». Распределением продуктов, срок годности которых на исходе, займется национальный координационный центр. Он будет отвечать за их соответствие нормам и стандартам качества.

Ранее Сейм Польши принял аналогичный закон. Новое правило относится к супермаркетам площадью более 250 кв. м, в которых доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50% доходов от продажи всех товаров. А начиная с 2021 года его действие распространится на более мелкие магазины и ларьки.

Подобные правила уже действуют в Италии, Франции, Чехии и Бельгии.