Власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать продукты, срок годности которых на исходе, и обяжут передавать их в благотворительные организации. Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы.
«План действий против пищевых отходов» заявлен целью коалиционного кабинета министров Австрийской народной партии (АНП) и партии «Зеленые». Распределением продуктов, срок годности которых на исходе, займется национальный координационный центр. Он будет отвечать за их соответствие нормам и стандартам качества.
Ранее Сейм Польши принял аналогичный закон. Новое правило относится к супермаркетам площадью более 250 кв. м, в которых доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50% доходов от продажи всех товаров. А начиная с 2021 года его действие распространится на более мелкие магазины и ларьки.
Подобные правила уже действуют в Италии, Франции, Чехии и Бельгии.
В Мексике, как писал NEWS.ru, власти решили провести благотворительную акцию «Робин Гуд». Цель —
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен