Депутаты одобрили снятие ограничений на возраст генералов

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет военным со званием маршала, генерала армии и адмирала флота продолжать службу после достижения 70 лет. Согласно инициативе, армейцы смогут заключать новый контракт несмотря на возраст. Это следует из документа, размещённого в Системе обеспечения законодательной деятельности.

При этом для генерал-полковников и адмиралов сохранится запрет на службу после достижения 70 лет, а на других военных — после достижения 65 лет.

В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, — говорится в пояснительной записке.

Инициатором проекта стал президент Владимир Путин. Для принятия документа он должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись главы государства.

Законопроект уже получил одобрение правительства. В действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для высшего офицерского состава установлен в 65 лет.