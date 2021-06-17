Депутата Резника задержали по подозрению в обороте наркотиков

Силовики задержали петербургского депутата Максима Резника. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, говорится в его Telegram-канале.
Наркотики нашли у родственника политика Ивана Дорофеева.
Следственные действия по отношению к Резнику
По информации Главного следственного управления СК по Москве, политик «имел умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств» и незаконно купил в Санкт-Петербурге каннабис для личного употребления,
Утром 17 июня на даче Резника и в квартире его матери прошли обыски. Его самого отвезли на допрос в качестве свидетеля. Супруге депутата Ксении в ходе следственных действий показали документы с упоминанием уголовного дела о наркотиках, которые были обнаружены у дальнего родственника политика.
У жены депутата изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек.
Сам Резник рассказал, что навещал дальнего родственника и к тому пришли с обыском по делу о наркотиках. По словам депутата, силовиков он встретил на выходе из квартиры и те попросили его уйти.