Депутата Резника задержали по подозрению в обороте наркотиков

https://static.news.ru/photo/4b0c6a1c-cf83-11eb-ae34-96000091f725_660.jpg Максим Резник Фото: maxim.reznik.775/facebook.com

Силовики задержали петербургского депутата Максима Резника. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, говорится в его Telegram-канале.

Наркотики нашли у родственника политика Ивана Дорофеева.

Следственные действия по отношению к Резнику перенесли на утро 18 июня, до этого времени он будет находиться в изоляторе временного содержания. Кроме того, в этот день, вероятно, пройдёт судебное заседание об избрании меры пресечения.

По информации Главного следственного управления СК по Москве, политик «имел умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств» и незаконно купил в Санкт-Петербурге каннабис для личного употребления, передаёт ТАСС.

Утром 17 июня на даче Резника и в квартире его матери прошли обыски. Его самого отвезли на допрос в качестве свидетеля. Супруге депутата Ксении в ходе следственных действий показали документы с упоминанием уголовного дела о наркотиках, которые были обнаружены у дальнего родственника политика.

У жены депутата изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек.

Сам Резник рассказал, что навещал дальнего родственника и к тому пришли с обыском по делу о наркотиках. По словам депутата, силовиков он встретил на выходе из квартиры и те попросили его уйти.