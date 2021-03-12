Депутата Мосгордумы Енгалычеву доставили в полицию за участие в митинге

https://static.news.ru/photo/947f4098-83e3-11eb-8472-96000091f725_660.jpg Екатерина Енгалычева Фото: Екатерина Енгалычева/vk.com

В Москве полицейские задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Парламентария доставили в ОВД «Тверское». Адвоката у неё не было.

Как сообщила Енгалычева в своём Telegram-канале, её задержали ночью в 02:00. Женщину отвезли в отделение полиции по Тверскому району для составления протокола за участие в акции протеста 23 января.

На акции протеста Енгалычева присутствовала как журналист: у неё была пресс-карта, редакционное задание и «отличительный, видимый всем окружающим знак представителя СМИ. Это могут подтвердить многочисленные очевидцы, пишет «Дождь» со ссылкой на главу юридической службы московского горкома КПРФ Мухамеда Биджева.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве полиция пришла на форум независимых муниципальных депутатов и задержала его участников. Среди задержанных депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. На участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. По некоторым данным, полиция дала указание задержать всех участников форума.