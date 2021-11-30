Депутат Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму

Иск к Госдуме и председателю парламентской комиссии по этике Отари Аршбе подал в Тверской суд Москвы депутат Валерий Рашкин, ранее лишённый неприкосновенности. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов, передаёт «Интерфакс».

Поводом для иска, по его словам, стало то, что адвокатов парламентария не допустили на заседание Госдумы 25 ноября, на котором с депутата сняли неприкосновенность. Рашкина подозревают в незаконной охоте на лося, и он хотел пригласить на заседание комиссии по этике своих адвокатов, которые могли бы оказать ему квалифицированную юридическую помощь в защите прав.

Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн. 4.1–8/37 от 22 ноября 2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами, — сообщил Обухов.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, сочли его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.