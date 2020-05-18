Депутат Пушкина рассказала о боли во время лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/6b12389a-9911-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: opushkina/nstagram.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, находящаяся в больнице с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией, рассказала о лечении на своей официальной странице в соцсети.

По словам депутата, она пребывает в медучреждении ровно неделю. Среди процедур в рамках лечения, отметила Пушкина, есть и крайне болезненные. Особенно парламентарий выделила уколы противотромбозного препарата, которые делают в область живота.

Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелёно-чёрным, — поделилась Пушкина в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат рассказала журналистам, чем занимается во время лечения.

По словам Пушкиной, в больнице она продолжает работать дистанционно. Парламентарий смотрит пленарные заседания, оставляет комментарии по каждой теме, которую ведёт и курирует. Кроме того, Пушкина много читает и занимается дыхательной гимнастикой.