Депутат Пушкина рассказала о боли во время лечения коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, находящаяся в больнице с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией, рассказала о лечении на своей официальной странице в соцсети.
По словам депутата, она пребывает в медучреждении ровно неделю. Среди процедур в рамках лечения, отметила Пушкина, есть и крайне болезненные. Особенно парламентарий выделила уколы противотромбозного препарата, которые делают в область живота.
Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелёно-чёрным, — поделилась Пушкина в Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат рассказала журналистам, чем занимается во время лечения.
По словам Пушкиной, в больнице она продолжает работать дистанционно. Парламентарий смотрит пленарные заседания, оставляет комментарии по каждой теме, которую ведёт и курирует. Кроме того, Пушкина много читает и занимается дыхательной гимнастикой.
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