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Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировали идею начисления трудового стажа женщинам, занимающимся ведением домашнего хозяйства.

Так, председатель комитета Ярослав Нилов назвал такую инициативу привлекательной, но трудноисполнимой. Он отметил, что сегодня на размер пенсии влияет не столько стаж, сколько количество заработанных страховых баллов, поэтому целесообразнее решать проблему с нехваткой мест в детских садах, чтобы дать женщинам возможность работать, передаёт АГН « Москва ».

А член комитета от «Единой России» Сергей Вострецов высказался за возвращение в законодательство наказания за тунеядство.

Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть. Я вот домохозяйка, сижу дома, ничего не делаю. За тунеядство у нас сейчас не привлекают. Раньше, в советское время, такая домохозяйка, у которой уже дети в сад пошли, поехала бы в другое место работы. Это к вопросу о счастье советском, — заявил он.

Голосование за инициативу легализовать профессию домохозяйки с занесением её в трудовую книжку и начислением стажа проходит на сайте «Российской общественной инициативы».

Как писал News.ru ранее, россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через её правопреемника, архив, а также заручившись поддержкой бывших коллег. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.