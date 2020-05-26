Экс-депутат подготовила законопроект для отмены пенсионной реформы

https://static.news.ru/photo/dc22924a-9f6b-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpg Оксана Дмитриева Фото: Партия Роста/twitter.com

Экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила новый законопроект, который позволит отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст для выхода на пенсию.

Помимо этого, Дмитриева также оценила влияние пандемии коронавируса на российскую экономику.

Удар очень серьезный, учитывая критическую зависимость нашей страны от нефтегазовой конъюнктуры, от цен на энергоносители, которые будут низкими, пока не восстановится спрос, упавший на фоне пандемии. Если мировая экономика пойдет в рост, то дальнейшего спада ВВП в России в 2021 году не будет, — заявила она.

По словам экс-депутата, автоматические больничные для граждан старше 65 лет и выплаты семьям с детьми являются абсолютно правильными мерами, передаёт MK.

Мы с коллегами внесли проект в петербургское Заксобрание. Чтобы инициатива добралась до думской трибуны, ее должны одобрить законодатели в Санкт-Петербурге. Если прежний пенсионный возраст удастся восстановить, пенсионные выплаты придется увеличить на 202,6 млрд рублей в нынешнем году и на 272 млрд в 2021 году. На индексацию пенсий работающим пенсионерам уйдет около 100 млрд рублей, — подытожила Дмитриева.

Как ранее сообщал NEWS.ru, возвращение прежнего пенсионного возраста позволит разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице. Такое мнение высказала Оксана Дмитриева.