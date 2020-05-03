Депутат ответила Уткину на сравнение Волгограда с «городом гопников»

https://static.news.ru/photo/1ae9d954-8d36-11ea-9901-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: realradioutkin/instagram.com

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала высказывание спортивного телекомментатора Василия Уткина, назвавшего Волгоград «городом гопников». Она обвинила его в отсутствии патриотического воспитания.

Этот город — лучший на свете. Мы фашисту хребет сломали. <...> Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далекие. Пусть господь им разума даёт, — приводит её слова «Подъём».

Реплика Уткина прозвучала во время прямого эфира в Instagram. Журналист заявил, что ему безразлична судьба ФК «Ротор», поскольку эта команда из города «гопников».

Это моё сложившееся за долгие годы однозначное убеждение, — цитирует его RT.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва. По его словам, они оба переходят границы.

Публичный конфликт между двумя журналистами начался после высказываний Уткина относительно действий российских властей. Уже несколько недель оппоненты обмениваются различными оскорблениями в адрес друг друга. Ранее Соловьёв угрожал расправиться с блогером, писал NEWS.ru.