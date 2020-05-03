Губерниев прокомментировал конфликт Уткина и Соловьёва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает неэтичным открытый конфликт в СМИ журналиста и блогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
Жалко, что сейчас нет журналистской этики, все пиарятся и обижают друг друга. Я знаком прекрасно с Владимиром Соловьёвым, также знаком и, можно сказать, приятельствую с Василием Уткиным — и мне горько видеть всю ту дичь, которая происходит. Люди просто переходят границы, — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Публичный конфликт между двумя журналистами начался после высказываний Уткина относительно действий российских властей. Уже несколько недель оппоненты обмениваются различными оскорблениями в адрес друг друга. Ранее Соловьёв угрожал расправиться с блогером, писал NEWS.ru.