Губерниев прокомментировал конфликт Уткина и Соловьёва

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Пауэрлифтер Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге, превзойдя лучший до сих пор результат на 1 кг. Поклонникам сериала «Игра престолов» спортсмен знаком по роли Грегора Клигана.

Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений Бьернссон побил мировой рекорд в своём спортзале в Исландии, а не на мировых соревнованиях, как предполагалось. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube. Как писал...