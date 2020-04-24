Соловьёв рассказал, как будет избивать Уткина

https://static.news.ru/photo/b39fe22e-8642-11ea-bf28-fa163e074e61_660.jpg Фото: vrsoloviev/instagram.com

Телеведущий Владимир Соловьёв пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину. Журналист пообещал «сверху по куполу врезать» оппоненту, а также посоветовал ему «включить голову».

Соловьёв добавил, что высокий рост визави не смущает, он уверен, что сможет «загнуть» Уткина с первого удара. Последний в долгу не остался и пожелал коллеге испытать инсульт от злости, отметив, что «пальцем не тронет» телеведущего.

Смотри у меня, и смотри в оба, — обратился Соловьёв к Уткину в эфире своего шоу на сайте YouTube.

Накануне Соловьёв прокомментировал петицию, авторы которой просят запретить ему вести ток-шоу на телевидении и радиоэфиры.

В тексте утверждается, что журналист однобоко подаёт информацию в своих программах, что становится нарушением профессиональной этики. Кроме того, его обвиняют в том, что он сеет дух розни и вражды в обществе, оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние граждан истерией в эфирах.

К настоящему времени петицию подписали более 55 тысяч человек. Соловьёв усомнился в том, что все проголосовавшие за отстранение его от эфиров — россияне.

Ранее NEWS.ru писал, что против Соловьёва выступил спортивный комментатор Василий Уткин. Он назвал телеведущего «нулём без палочки» и «далёким от народа фашистом».