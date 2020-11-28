Депутат оценил меры по упрощению процедуры оформления инвалидности

https://static.news.ru/photo/2938c212-3183-11eb-b8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Принятые российским правительством меры по упрощению оформления инвалидности являются важным шагом на пути к демократизации указанной процедуры. Так нововведение власти оценил депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Олег Смолин.

Ранее стало известно, что для установления или подтверждения инвалидности в РФ необходимо пройти медико-социальную экспертизу. До постановления от правительства гражданам приходилось обращаться в поликлинику повторно в случае, если в направлении не были указаны все обследования. Теперь же в силу вступают новые правила, согласно которым специалисты бюро экспертизы самостоятельно станут передавать направления в медицинские учреждения и указывать, какие сведения в документе отсутствуют. Постановление об упрощении процедуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Смолин подчеркнул, что процесс оформления до этого был непростым.

Нужно пройти большое количество врачей. Например, если вы хотите получить индивидуальную программу реабилитации, приходится ходить по врачам месяц, при этом многие врачи недовольны, потому что у них много других забот. Кроме того, имеет место проблема доступности медико-социальной экспертизы, — цитирует депутата РИА Новости.

По словам парламентария, вопросы, касающиеся данной темы, поднимались давно. Руководители принимали определённые меры, но жалобы от людей по-прежнему продолжали поступать.

Как ранее писал NEWS.ru, Минтруд планирует продлить введённый из-за коронавируса заочный порядок переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года в связи с пандемией коронавируса, сообщили в ведомстве.