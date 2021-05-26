Депутат объяснил, зачем государству измеритель аудитории онлайн-ресурсов

https://static.news.ru/photo/8c9b340e-be30-11eb-b8c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесённый в Госдуму законопроект о едином измерителе интернет-аудитории позволит бизнесу и государству получать точную информацию о востребованности того или иного контента в Сети. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал автор инициативы — член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По словам парламентария, сейчас существует разрозненная отчётность, полученная из различных источников. В результате никто не может увидеть единую картину интернет-аудитории. К тому же множественные измерители непрозрачны и непонятно, кто имеет доступ к данным о пользователях и с какой целью эти данные будут использоваться.

Государству тоже необходимо понимать, сколько человек, например, посмотрели тот или иной фильм, снятый за счет госфинансирования, чтобы оценить эффективность финансовых вливаний из бюджета. На телевидении давно существует практика универсального измерителя, — отметил Горелкин.

Депутат добавил, что такая система также упростит планирование рекламных бюджетов и сделает отчётность прозрачной. Он также пояснил, что измеритель не имеет права являться посредником в каких-либо рекламных акциях и предоставлять информацию о пользователях коммерческим структурам.

Как сообщалось, в мае в Госдуму был внесён законопроект о едином измерителе интернет-аудитории. Документ обяжет соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-кинотеатры устанавливать счётчики для измерения аудитории, чтобы потом делиться этими данными с властями.