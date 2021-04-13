Государство хочет «поставить на счётчик» соцсети и онлайн-кинотеатры

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму могут внести законопроект, который обяжет соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-кинотеатры устанавливать счётчики для измерения аудитории, чтобы потом делиться этими данными с властями. По официально не подтверждённым данным, новую инициативу продвигает администрация президента, курирует замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова, а проект закона якобы должен внести депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин. Последний отметил, что статистика просмотров видеоконтента пригодится как рекламодателям, так и государству, «чтобы оценить эффективность государственных субсидий киноделам». NEWS.ru решил выяснить у интернет-экспертов, для чего власти хотят ввести новые правила и не станут ли они инструментом ужесточения контроля за распространением «нежелательной» информации, а также ещё одной лазейкой для утечки персональных данных.

Не забывают про духовность молодёжи

О подготовке нового законопроекта узнал от информированных источников Forbes. По данным издания, владельцев онлайн-кинотеатров, новостных агрегаторов и соцсетей хотят обязать устанавливать на своих ресурсах счётчики для измерения аудитории. Данные об интернет-аудитории якобы будет собирать компания «Медиаскоп», 80% акций которой с 2016 года принадлежит ООО «ВЦИОМ-Медиа», аффилированному с государственным Всероссийским фондом исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Остальной долей владеет международный холдинг WPP со штаб-квартирой в Лондоне.

Проект закона, по информации издания, обсуждали 7 апреля на совещании с представителями Министерства цифрового развития, ведущих телеком-операторов и гендиректором «Медиаскопа» Русланом Тагиевым. На мероприятии замминистра Бэлла Черкесова представила презентацию законопроекта. Из неё следует, что объектом исследования будет аудитория телеканалов, телепрограмм, телепередач в Сети, а также интернет-ресурсов, распространяющих массовую информацию, и сайтов органов власти. Перечень подлежащих исследованию ресурсов, методика исследования и требования к устанавливаемому программному обеспечению должен определить Роскомнадзор.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Полученные данные «уполномоченная организация» и органы власти будут использоваться для того, чтобы не только узнать количество пользователей, но и, например, «для выработки мер государственной политики в области поддержки кинематографии, духовно-нравственного воспитания молодёжи, развития СМИ и массовых коммуникаций». В презентации также было сказано, что владельцы интернет-ресурсов могут предоставлять данные, установив специальный счётчик для измерений, либо самостоятельно передавать информацию исследовательской компании. Какой конкретно информацией об аудитории обяжут делиться, не сообщается.

Как рассказал NEWS.ru гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, авторы данной инициативы среди прочих могут преследовать политические цели, особенно в преддверии выборов в Госдуму. Также он оценил возможность утечек персональных данных интернет-пользователей в случае, если предлагаемый механизм заработает.

Медиапотребление изменилось: интерактивные интернет-сервисы и соцсети потеснили однонаправленные редакционные СМИ. О том, чем живут и дышат граждане России, уже нельзя судить по телевизионным рейтингам и газетным тиражам. В этом смысле политический заказ понятен: накануне выборов власти хотят понимать, из чего состоит информационная потребительская корзина россиян. Если агрегировать данные будет, например, «Медиаскоп», то за утечки [персональных данных] можно не переживать, их репутация безупречна. Рекламные сети и банки знают о нас гораздо больше. Как я понимаю, задача не в том, чтобы фиксировать потребление каждого пользователя, а скорее — оценивать аудиторию конкретных инфоповодов. Алексей Бырдин генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео»

Он также отметил, что знать аудиторию интернет-сервисов интересно и полезно, добавив, что в ассоциации пока не видели текста законопроекта. Он выразил надежду, что конструктивная позиция отрасли будет услышана, «так как хотелось бы избежать избыточных и неисполнимых требований».

Исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв критически оценил данную инициативу. По его мнению, все законы про регулирование Интернета в России можно классифицировать по принципу «три З» — запугать, запретить, заработать.

В данном случае — третья «з». Заработать. Очевидно, что это заход на кого-то из деятелей онлайн-кинотеатров — у кого будет первичный доступ к этой информации, тот получает конкурентное преимущество. Ну и очевидно, что на создание «системы» потребуется несколько миллиардов. Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты Интернета исполнительный директор Общества защиты Интернета

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Также эксперт уверен, что нововведение станет дополнительным инструментом для контроля за интернет-аудиторией, а также «окном» для утечки данных пользователей. По его мнению, по-другому никогда и не было, а закон и создаётся для системных утечек, вряд ли персональных, — ценность в основном в аналитике.

Михаил Климарёв напомнил, что регулирование интернет-аудитории уже есть, и оно предусмотрено в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных». По его мнению, закон всегда работает против коммерческих организаций и ещё не было случаев преследования чиновников и госструктур.

В конкретном случае ни аудитории, ни владельцам онлайн-кинотеатров, ни рекламодателям эта система не нужна. Для всех перечисленных существует с десяток отличных сервисов, либо можно создать собственную систему анализа трафика, — уверен Климарёв.

Государственная последовательность

Специалист по цифровому праву, юрист Саркис Дарбинян отмечает, что законы, регулирующие оборот контента в Рунете и регламентирующие деятельность соцсетей, уже приняты, но не хватало метрики и понимания, как вообще считать аудиторию. Поэтому законодатели и органы исполнительной власти пытаются сделать закон работающим, а не «мёртвым» или применяемым в ручном режиме. Власти в декабре 2020 года вернулись к рассмотрению поправок, позволяющих Роскомнадзору признавать соцсетью и включать в соответствующий реестр интернет-ресурс, который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации, имеющий более 500 тысяч пользователей в сутки на территории РФ.

Власти действуют достаточно последовательно. До этого были определены новые субъекты правоотношений, и соцсети становятся особым субъектом, на который возлагаются определённый ряд прав и, скорее, даже обязанностей по модерации и удалению контента. Но чтобы Роскомнадзор мог считать [аудиторию], в законе установлено, что соцсетями являются онлайн-платформы, которые имеют не менее 500 тысяч пользователей, и конечно их надо как-то считать. И сейчас власти пытаются стандартизировать методики исчисления пользователей на платформах, для того чтобы применять нормы права, которые уже относятся к соцсетям. Это всё делается, чтобы контролировать и контент, и саму аудиторию. Саркис Дарбинян адвокат, специалист по цифровому праву адвокат, специалист по цифровому праву

Говоря о проблеме безопасности пользователей, он подчеркнул, что установление счётчиков риски как таковые не увеличивает. Однако, говорит эксперт, пока не очень понятно, что именно стандартизируют и какие счётчики будут обязаны устанавливать платформы, какие данные они станут собирать.

Дарбинян поясняет, что любые счётчики собирают мета-данные, которые имеют определённую ценность и во многих случаях относятся к персональным данным пользователей, если юзера, к примеру, можно установить по идентификаторам и другим признакам.

Если будет утечка со стороны счётчиков, собирающих данные, то информация может быть использована злоумышленниками для таргетированных атак, для фишинга и использования преступниками в целях получения каких-то криминальных доходов за счёт самих пользователей. Учитывая, как государство хранит различные виды данных, можно полагать, что если это будет какой-то государственный счётчик, данные будут утекать, как из информационных систем, оператором которых являются госорганы. Шансы для утечек высокие, — резюмирует Саркис Дарбинян.

Чиновники и рекламщики хотят знать

По некоторым данным, законопроект о контроле аудитории аудиовизуальных интернет-сервисов (АВС) может внести на рассмотрение парламента депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин. Сам парламентарий оказался недоступным для комментариев, однако несколько дней назад он написал в своём Telegram-канале пост про отсутствие стандартного счётчика для онлайн-кинотеатров.

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С точки зрения государства это плохо, так как значительную часть контента отечественных онлайн-кинотеатров составляет контент, полностью или частично субсидированный государством. Не зная точно, когда и сколько человек получили этот контент, невозможно оценить эффективность государственных субсидий. Продолжая тему АВС в своей законодательной работе, я считаю важным предложить создать и внедрить такой счётчик. По аналогии с ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системой. — NEWS.ru) в кинопрокате, — написал единоросс.

Он полагает, что польза от этого могла бы быть не только для государства, но для самого рынка. По словам Горелкина, рекламщики сейчас точно так же не могут объективно оценить эффективности рекламных вложений и им приходится верить на слово владельцам видеоплатформ по поводу количества просмотров. Всё это, уверен депутат, связано с отсутствием единого измерителя и внешнего аудита в данной сфере, как на телевидении и в кинопрокате.

Антон Горелкин напомнил, что ещё в 2017 году Роскомнадзор предлагал обязательную установку счётчиков в зависимости от размера суточной аудитории сервиса, а в 2019-м стало известно, что совместно с Медиакоммуникационным союзом ведомство выступает за разработку соответствующего законопроекта. Документ предлагает поправки к законам «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных», которые предполагают появление в России одной или нескольких уполномоченных организаций для измерения аудитории интернет-ресурсов.

О том, что в администрации президента обсуждается идея создания единой государственной системы учёта просмотров контента в Рунете, стало известно в сентябре 2019 года. Тогда «Ведомости» утверждали, что интернет-компании неохотно предоставляют третьим лицам доступ к данным о своих пользователях, опасаясь утечек. По информации источников издания, чиновников это не устраивало в том числе потому, что государство хочет знать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие онлайн-площадки оказывают на общественное мнение наибольшее влияние.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.