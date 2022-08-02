Депутат Госдумы обрадовался снижению производства сока в России Депутат Лисовский обрадовался снижению производства сока в России

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В «Союзнапитках» предсказали снижение объема рынка соков и вод в России минимум на 10% в 2022 году, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что вместе с этим уменьшится и количество суррогатных напитков, которые продавали под видом сока. Он выразил надежду, что отечественные предприниматели будут производить более качественную продукцию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Хорошо, что снизится, потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности. Надеюсь, теперь наши фрукты и овощи будут востребованы и производители соков действительно будут делать сок, а не ту бурду, которую они называли соками, — высказался Лисовский.

Он предположил, что многие зарубежные производители используют фруктовый сироп в качестве замены натуральным фруктам или овощам. Депутат напомнил, что крупный завод «Лебедянский» массово скупал фрукты и овощи для производства соков. Однако после того, как его купила западная компания, из-за рубежа стали привозить «бочки с сиропом непонятного содержания» для производства напитка, рассказал Лебедянский.

Лучше купить подороже, но качественный продукт, чем пить бурду, но дешевую. Один литр нормального сока заменит десяток литров вот этого непонятного напитка, который нам предлагали. Оборудование, если заводом владели иностранцы, сейчас импортное, но заменить его не так сложно. Думаю, в течение полугода-года все вопросы будут решены, — резюмировал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка на основе иван-чая. Такое решение он принял на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» после того, как к нему обратился Александр Хлынов из Союза производителей иван-чая