Депутат раскритиковал идею мэрии о высадке тополей в Новосибирске

Тополей не должно быть не только на Красном проспекте, как это предложила мэрия, но и вообще в черте города, рассказал новосибирский депутат и лидер «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. Об этом пишет Сиб.фм.

Оказывается, наша доблестная мэрия решила добавить нашему и без того измученному пухом городу ещё немного тополей. Не знаю, кто вложил эту «светлую» мысль чиновникам в мэрии, но так делать нельзя, — отметил политик.

Депутат сообщил, что необходимо полностью запретить посадку тополей, так как они принесут горожанам только проблемы, особенно тем, кто страдает от тополиного пуха.

Лучше всего тополя заменить более ценными породами деревьев, с такой задачей можно справиться за 10 лет, резюмировал Антонов.

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