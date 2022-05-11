Депутат не исключил, что в России появились образцы нового вируса гепатита Депутат Леонов не исключил, что образцы нового вируса гепатита уже есть в России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Образцы нового вируса гепатита уже могли появиться в России, рассказал NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Пахомов. Он отметил, что причин для паники нет — за границей зафиксировано лишь несколько случаев, а о самом недуга крайне мало информации. Парламентарий добавил, что ещё сложно говорить, какие препараты окажутся эффективными, но, «по крайней мере, симптоматическое лечение у нас есть». Собеседник подчеркнул, что появление новых вирусов и заболеваний — это нормальный эволюционный процесс.

В России постоянно ведётся мониторинг новых вирусов и заболеваний, фиксируемых на территории других стран. Думаю, что в РФ уже есть образец этого вируса. В целом страна готовится, но там не так много заболевших, несколько случаев, это даже не эпидемия и не пандемия. Вряд ли он начнёт распространяться также, как и COVID-19, мы бы об этом знали. Его природа пока неизвестна, то, как он развивается — тоже предстоит исследовать. Панику поднимать рано, если он придёт в РФ — его выявят. По крайне мере, симптоматическое лечение у нас есть, — заявил Леонов.

Среди известных видов гепатита самым опасным депутат назвал «C», так как «возникает серьёзное поражение печени с высокой вероятностью развития онкологии — рака печени», а самый распространённый — гепатит А или болезнь немытых рук.

Гепатитом А часто болеют дети. B и C связанны с инъекциями, они попадают в кровь с грязных инструментов — хирургических, стоматологических, ими болеют наркоманы, заражая друг друга через один шприц, половым путём. B и C — хронические гепатиты, человек может годами не знать, что болен, пока не придёт на исследование. А гепатит А — протекает остро, как и тот, о котором сейчас пишут, — подытожил Леонов.

Ранее стало известно, что в Швеции зарегистрировано девять предполагаемых случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз управления здравоохранения страны. Ведомство приступило к расследованию ситуации на предмет роста заболеваемости. По данным управления здравоохранения, дети заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Об этих случаях сообщили в Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).