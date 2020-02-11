https://static.news.ru/photo/19e5fa56-4d08-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества в отношении члена Собрания депутатов Махачкалы и его знакомого. Фигуранты дела подозреваются в том, что незаконно завладели земельными участками стоимостью примерно 270 тысяч рублей.

Общая площадь земли составила больше 55 тысяч кв. м.

По версии следствия, предполагаемые преступники составляли поддельные документы для получения участков в собственность. Они действовали с 2014 по 2017 год, сообщается на сайте СК.

Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Кондратенко, возглавляющий Институт горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН, арестован по решению Заельцовского районного суда Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.