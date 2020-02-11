Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества в отношении члена Собрания депутатов Махачкалы и его знакомого. Фигуранты дела подозреваются в том, что незаконно завладели земельными участками стоимостью примерно 270 тысяч рублей.
Общая площадь земли составила больше 55 тысяч кв. м.
По версии следствия, предполагаемые преступники составляли поддельные документы для получения участков в собственность. Они действовали с 2014 по 2017 год,
Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Кондратенко, возглавляющий Институт горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН, арестован по решению Заельцовского районного суда Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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