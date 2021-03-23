«Немного потолкались»: депутат и чиновник повздорили из-за сугробов

https://static.news.ru/photo/787c0b7e-8bf9-11eb-8e99-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com / ПЕРМЯКИ

В Пермском крае правоохранительным органам предстоит разбираться в необычном инциденте. Там в городе Добрянке подрались чиновник и местный депутат. Причиной недоброй ссоры стали снежные сугробы, неудовольствие которыми выразил народный избранник.

По словам главы депутатской комиссии по содержанию дорог Марка Коробова, его коллега и по совместительству глава муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Федорец напал на него из-за замечаний по поводу уборки улиц.

Я просто в шоке! Нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай, — цитирует возмущённого Коробова «Подъём».

Он добавил, что уже обратился в полицию. Депутат намерен добиваться возбуждения уголовного дела и увольнения обидчика с должности.

vk.com / ПЕРМЯКИ

Чиновник же произошедшее назвал рабочей встречей, в ходе которой они с коллегой по депутатскому корпусу «немного потолкались». Он уверяет: никакой драки не было. Имел место разговор на повышенных тонах во время рабочей встречи депутатов.

Никого я не ударял. Если бы я его ударил, прибил бы сразу, — ответил на обвинения Федорец.

Претензии оппонента он назвал дешёвым пиаром и заявил, что его правоту готовы подтвердить шесть человек, ставшие невольными свидетелями инцидента.

Ранее, как писал NEWS.ru, неоднозначный конфликт произошёл в московском метро. Мужчина, исполнявший песни в вагоне поезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.