https://static.news.ru/photo/d4fa9296-d636-11e9-8eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Идея Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вернуть рекламу вина и пива не стыкуется с проводимой руководством РФ антиалкогольной политикой. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Я как врач отрицательно отношусь к такой идее и считаю, что любые шаги назад в рамках достаточно системной антиалкогольной кампании нивелируют те результаты, которые были с трудом, но достигнуты за последние годы, — цитирует его « Парламентская газета ».

Как считает член ГД, государство должно быть последовательным, и всевозможные «сиюминутные эффекты» в виде дополнительных налоговых поступлений не стоят человеческих жизней и здоровья.

Парламентарий напомнил, что ранее Госдума приняла в первом чтении, а затем всё же «притормозила» законопроект о рекламе пива на стадионах, авторы которого пытались убедить, что это будет якобы способствовать развитию спорта. Идея ФАС, как считает Куринный, «из того же разряда».

Депутат полагает, что за рекламой последует увеличение продажи и потребления алкоголя, что в итоге приведёт к росту заболеваемости и смертности.

Как писал News.ru, ранее глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин предложил вернуть в РФ рекламу пива и вина. С соответствующей инициативой он выступил на форуме «Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе».