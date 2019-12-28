https://static.news.ru/photo/1c512eb0-2aed-11ea-9306-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вострецов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал российские СМИ сделать акцент на создании положительных образов. По мнению парламентария, это будет способствовать снижению уровня преступности в стране.

Сейчас, чтобы стать героем, надо пойти кого-нибудь расстрелять, снять трусы, нагадить где-нибудь на кого-нибудь. То есть, чтобы попасть в информационное поле или стать героем в кавычках, надо сделать какой-нибудь отрицательный поступок, — цитирует депутата АГН «Москва».

По словам Вострецова, многие люди равняются на медийных личностей. Поэтому положительных образов должно быть больше, чем отрицательных. В качестве примера он привёл советские времена, когда СМИ делали акценты на иных событиях и поступках.

Ранее NEWS.ru писал, что коллега Вострецова Василий Власов раскритиковал передачи телеканала ТНТ. В частности, он назвал отвратительными шоу Comedy Club и «Наша Russia», обвинив их авторов в чрезмерном количестве шуток над депутатами.