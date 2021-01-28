Депутат Госдумы объяснила убыль населения РФ в 500 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/dc5a4b74-6188-11eb-a5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы в системе здравоохранения РФ, появившиеся на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), стали причиной увеличения смертности в РФ в 2020-м, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По её мнению, свою роль сыграла и страхи части граждан РФ перед визитом к медикам во время вспышки недуга, а также отсутствие возможности посетить больницу, вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и проводить время на воздухе.

Население РФ в 2020 году впервые за 15 лет уменьшилось более чем на 500 тысяч человек. Показатель составил на начало 2021-го 146,24 млн граждан, заявили сотрудники Росстата. 1 января 2020-го в стране проживали 146 млн 748 тысяч 643 человека, 1 января 2019-го — 146 млн 780,7 тысячи, 1 января 2018-го — 146 млн 880,4 тысячи, 1 января 2017 года — 146 млн 804,4 тысячи.

Думаю, это (рост смертности. — NEWS.ru) связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни <...> Я думаю, что 2020-й принёс, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций, — цитирует парламентария портал «Дума ТВ».

В прошлый раз население РФ так сильно сократилось в 2005 году — с 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006-го. В 2019 и 2018 годах население уменьшалось почти на 100 тысяч граждан. До 2018-го показатель падал в 2008-м, а после девять лет подряд постоянно увеличился, достигнув максимальных значений в 146,9 млн человек в начале 2019-го.

В России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в этом году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек, писал NEWS.ru.