Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cc25daee-86e0-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутату Государственной думы РФ от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом.

Об этом сам парламентарий сообщил ТАСС. Калашников в настоящий момент находится в больнице.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, в Сочи скончался от коронавирусной инфекции 63-летний депутат местного горсобрания Константин Гергишан. Он стал первой жертвой COVID-19 в городе.