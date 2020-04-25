Общество

Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

13:26, 25 апреля 2020 603
Леонид Калашников Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутату Государственной думы РФ от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом.

Об этом сам парламентарий сообщил ТАСС. Калашников в настоящий момент находится в больнице.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, в Сочи скончался от коронавирусной инфекции 63-летний депутат местного горсобрания Константин Гергишан. Он стал первой жертвой COVID-19 в городе.

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