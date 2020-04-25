Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Депутату Государственной думы РФ от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом.
Об этом сам парламентарий
На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.
Как передавал NEWS.ru, в Сочи скончался от коронавирусной инфекции 63-летний депутат местного горсобрания Константин Гергишан. Он стал первой жертвой COVID-19 в городе.
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