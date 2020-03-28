https://static.news.ru/photo/26a58afe-7134-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Департамента транспорта города Москвы

Департамент транспорта города Москвы сменил таблички с названиями станций метро «Бабушкинская» и «Домодедовская», чтобы привлечь внимание к важности самоизоляции.

Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время, — отметили в пресс-службе Дептранса.

По данным Роспотребнадзора, Москва — лидер по распространению коронавируса в России. В столице обнаружили 817 из 1264 заражённых, их число выросло на 114 за минувшие сутки.

Как писал NEWS.ru, мэрия Москвы призвала москвичей старше 65 лет оставаться дома. С четверга, 26 марта, пенсионеры потеряли возможность ездить в транспорте по социальным картам, а 28 марта в столице закрылись все заведения сферы услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов.