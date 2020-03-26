https://static.news.ru/photo/cb44800c-6e8b-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта столицы сообщил об изменении пассажиропотока из-за распространения коронавируса. Число людей, использующих метрополитен, к 25 марта сократилось на 44% по сравнению с 26 февраля.

Также пассажиров стало меньше в наземном транспорте и электричках (на 32%). Лишились клиентов службы такси (сокращение на 23%) и каршеринг (сокращение на 26%).

На 26% уменьшилось число людей, совершающих поездки на автобусе из Московской области в Москву, однако количество автомобилей по этому направлению выросло на 4%, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Кроме того, на 27% сократилось количество аварий на дорогах.

К счастью (очень странно это писать!), количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться, — отметили в ведомстве.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у России достаточно сил и финансовых средств для борьбы с коронавирусом. При этом она отметила, что власти с благодарностью примут помощь бизнеса, писал NEWS.ru.