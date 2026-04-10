10 апреля 2026 в 10:15

Деньги на формы для куличей не трачу, складываю сама из пергамента — дел на 30 секунд

Фото: D-NEWS.ru
Сделать формы для куличей из пергамента своими руками — это простой способ сэкономить деньги и не бегать в магазин в поисках нужного размера. Вам понадобится всего 30 секунд и любая банка или кружка подходящей формы.

Возьмите пергаментную бумагу, отрежьте нужную длину, оберните ее вокруг банки, плотно прижимая, чтобы бумага приняла форму. Затем сформируйте дно, подогнув края снизу, и вытащите заготовку. Верхний край можно подвернуть для жесткости или скрепить степлером.

Такая форма отлично держит форму, не требует смазывания и идеально подходит для выпечки высоких куличей. Вы можете сделать сразу несколько форм разного диаметра, используя банки из-под консервации, высокие кружки или даже жестяные банки.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на сгущенке: всего одна банка в тесто — и оно нежное, маслянистое.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
