10 апреля 2026 в 12:32

Во Владикавказе прогремел мощный взрыв

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Во Владикавказе прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб густого дыма, сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ». По предварительным данным, возгорание произошло на территории склада стройматериалов компании «ХДМ» на улице Августовских Событий.

На месте работают пожарные, которые тушат возгорание. Подробности происшествия, включая причины взрыва и возможных пострадавших, пока не приводятся.

Ранее в городе Энсхеде на востоке Нидерландов произошел взрыв. Перед тем, как сдетонировать, устройство пролежало на полке супермаркета три дня. Утром персонал магазина обнаружил в зале осколки стекла и поврежденные товары, после чего вызвал полицию.

До этого сильный взрыв прогремел на танкере, который находился под мостом через Панамский канал. Топливо вспыхнуло и взорвалось, а затем пламя охватило стоявшие поблизости машины для перевозки бензина. По предварительным данным, трое сотрудников получили различные травмы. Двоих пострадавших с ожогами доставили в больницу. Проезд по мосту полностью закрыли на неопределенный срок.

Владикавказ
Северная Осетия
МЧС
взрывы
