Во Владикавказе прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб густого дыма, сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ». По предварительным данным, возгорание произошло на территории склада стройматериалов компании «ХДМ» на улице Августовских Событий.

На месте работают пожарные, которые тушат возгорание. Подробности происшествия, включая причины взрыва и возможных пострадавших, пока не приводятся.

