День святой Ольги 24 июля: что нужно знать о празднике

День святой Ольги 24 июля: что нужно знать о празднике

24 июля в православном календаре отмечается день святой княгини Ольги — одной из самых ярких и почитаемых женщин в истории Руси. Ее имя окружено уважением и легендами: мудрая правительница, первая христианка среди русских князей, дипломат, преобразователь.

День святой Ольги посвящен не только памяти великой исторической личности, но и всем женщинам, носящим аналогичное имя. В новом материале NEWS.ru — историческая справка о княгине, связанные с днем святой Ольги традиции и варианты поздравлений для близких.

Житие святой Ольги: почему ее почитают

В первую очередь княгиня Ольга известна как регент при своем сыне Святославе. Также она стала первой правительницей, принявшей крещение на Руси. После обряда она приняла имя Елена.

Пожалуй, самая известная история, связанная с Ольгой, — покорение древлян — племени, которое убило ее мужа Игоря за неоправданно большое увеличение налоговых выплат. Ольга почитается как святая в Восточной православной церкви с эпитетом «равноапостольная». Почему? Дело в том, что именно она подготовила почву для дальнейшей христианизации Руси.

Отношение к христианству в Киевской Руси в X веке было, мягко говоря, враждебным. Уже подросший Святослав, например, был язычником и опасался принятия иной веры из-за бунта последователей. Разумеется, Ольга старалась убедить сына, что если он примет христианство, то и его последователи сделают так же. Однако ее старания не увенчались успехом.

Несмотря на отказ сына обратиться в веру Христову, он согласился не преследовать тех, кто обратился в христианство в его княжестве. Это стало поворотным моментом для христианизации региона.

Кроме того, игнорируя основную религиозную программу государства, Ольга возводила храмы в Киеве, Пскове и других городах.

День святой Ольги 24 июля: часовня Святой Ольги в Пскове Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиции и обряды, связанные с этим днем

В день святой Ольги народ выходил на работы в поле или в лес. Считалось, что отлынивание от работы может нанести вред всей деревне. Не жалели даже ребятишек. Пока взрослые занимались урожаем, их отправляли собирать ягоды. Совместными усилиями народ старался не навлечь на селение голод.

Также в день святой Ольги люди просили милости у княгини — святая должна была позволить закончить полевые работы до того, как посевы начали бы гнить из-за сильной влажности.

Народные приметы и поверья 24 июля

В этот день предки обращали внимание на знаки природы. Считалось, что они многое могут рассказать о ближайшем будущем.

Выходя из избы ранним утром, народ наблюдал за каплями росы. Если их много — стоило ждать худого урожая помидоров.

Также прислушивались к раскатам грома. Услышишь — иди к водоему, улов будет богатым.

Как поздравить Ольгу: идеи подарков и открыток

Если хочется сделать приятный сюрприз Ольге, важно проявить внимание к ее характеру и интересам. Ниже — несколько идей, которые помогут сделать поздравление особенным.

Аромат и уход. Это может быть парфюм с благородными нотами или набор для домашнего спа: масла, свечи, солевые ванны. Эмоции и впечатления. Преподнесите Ольге билеты на концерт, спектакль или мастер-класс. Ещё один вариант — сертификат на массаж или фотосессию. Индивидуальные подарки. Подойдет украшение с гравировкой, картина или иллюстрация с ее любимыми фотокарточками. Практичные вещи. Подберите стильный аксессуар: сумку, шелковый платок, зонт. Также может подойти умный гаджет или любой другой предмет для дома.

Теплые слова не менее важны, чем подарок. Варианты пожеланий: