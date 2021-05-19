Им принадлежало будущее: день рождения лучшей советской организации

Не все пионеры — уже пенсионеры. У многих россиян это гордо звучащее слово — «пионер» — вызывает трепет в душе и тёплые воспоминания. Пионеры действительно были в каком-то смысле гостями из будущего, которые должны были своим задором увлечь всех остальных в светлое безоблачное завтра. Хотя уже к концу 80-х песня «Прекрасное далёко» звучала как-то грустно. Именно на этот период приходятся воспоминания о детстве большинства взрослых россиян, которые прошли через пионерскую организацию. Но тем не менее пионерия — это большой советский миф, который был реальностью. И ничего, что в реальности это были обычные подростки со своими проблемами. А сыгравший главного пионерского идола — Мишку из эпопеи «Кортик» и «Бронзовая птица» — Сергей Шевкуненко стал криминальным авторитетом и главарём банды. Ведь не этому же учили в пионерской организации. Хотя, как посмотреть. Ведь многие помнят любимый в детстве образ Тимура и его команды. А первым образцом для подражания у пионеров был Спартак — главарь взбунтовавшейся рабской ватаги. Мало кто это знает сегодня. Да и Ленин был вождём той ещё команды, именем которого в итоге назвали организацию. Пионеры выросли и стали авторитетами, кто где — многие и в приличных структурах. Однако детство было незабываемым.
Первый пионерский отряд Моздокского района Северной Осетии.1922
РИА Новости
Пионерская живая газета (национальные пионерские отряды края) в армянской школе г. Ставрополя. 1924
Public domain/wikipedia.org
Иван Куликов «Пионеры». 1929
Public domain/wikipedia.org
Пионерские учения обороны, Ленинград. 1937
Виктор Булла /Public domain/wikipedia.org
Скриншот фильма «Тимур и его команда» (1940)
Пионерский лагерь. 1944
Е.Тиханов/Фотохроника ТАСС
Парад на Красной площади в Москве, посвящённый празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации. 1965
Лев Поликашин/РИА Новости
Герман Титов с пионерами школы № 201. Москва. 1963
Владимир Лагранж/ТАСС
Сергей Шевкуненко в фильме «Кортик»
Киностудия «Беларусьфильм»
Приём в пионеры. 19/05/1965
Давид Шоломович/РИА Новости
Кадр из телефильма «Гостья из будущего»
Киностудия им. М. Горького; Гостелерадио СССР
Пионерский лагерь «Орлёнок». 1967
Ю.Меснянкин /Фотохроника ТАСС
Thomas Taylor Hammond/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org