Фестиваль «День Индии» стартовал в московском парке развлечений «Остров мечты». С 11 по 14 августа здесь можно посетить различные мероприятия в национальном стиле: от занятий аюрведой и йогой до свадебных церемоний и красочных танцев в традиционных индийских костюмах. Корреспондент NEWS.ru побывал на фестивале и увидел, как проходит одно из самых ярких событий лета в Москве.