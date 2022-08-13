Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время занятия йогой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на фестивале «День Индии»