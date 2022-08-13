Фестиваль «День Индии» стартовал в московском парке развлечений «Остров мечты». С 11 по 14 августа здесь можно посетить различные мероприятия в национальном стиле: от занятий аюрведой и йогой до свадебных церемоний и красочных танцев в традиционных индийских костюмах. Корреспондент NEWS.ru побывал на фестивале и увидел, как проходит одно из самых ярких событий лета в Москве.

 

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Посетители во время занятия йогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время занятия йогой

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Посетители во время занятия йогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время занятия йогой

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Фестиваль «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «День Индии»

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свадебная церемония в Parachute Wedding Zone

Посетители во время занятия йогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время занятия йогой

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители во время занятия йогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время занятия йогой

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»

Посетители на фестивале «День Индии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на фестивале «День Индии»