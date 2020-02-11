https://static.news.ru/photo/93a7b97c-4cb0-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти рассчитывают провести голосование по конституционным правкам в будний день. В качестве основной даты Кремль рассматривает 22 апреля 2020 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к президентской администрации источники. Собеседники издания также рассказали, что день голосования планируется сделать выходным.

С инициативой провести голосование в будний день впервые выступил в конце января замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов на заседании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Идею одобрила председатель ЦИК Элла Памфилова. Сделать выходным этот день предложил сенатор Алексей Пушков. Как уверяет близкий к Кремлю источник, такой выбор дня голосования сделан с расчётом на повышенную явку — в обычный выходной у людей могут быть планы, от которых они не откажутся.

В администрации президента также обсуждается возможность разрешить проводить голосование по конституционным правкам на предприятиях непрерывного цикла работы, на которые не будет распространяться объявленный выходной.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.