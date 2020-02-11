Российские власти рассчитывают провести голосование по конституционным правкам в будний день. В качестве основной даты Кремль рассматривает 22 апреля 2020 года.
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С инициативой провести голосование в будний день впервые выступил в конце января замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов на заседании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Идею одобрила председатель ЦИК Элла Памфилова. Сделать выходным этот день предложил сенатор Алексей Пушков. Как уверяет близкий к Кремлю источник, такой выбор дня голосования сделан с расчётом на повышенную явку — в обычный выходной у людей могут быть планы, от которых они не откажутся.
В администрации президента также обсуждается возможность разрешить проводить голосование по конституционным правкам на предприятиях непрерывного цикла работы, на которые не будет распространяться объявленный выходной.
Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.
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