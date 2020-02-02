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Данные Росстата об демографических проблемах в регионах РФ не отразили сведения о составе населения указанных субъектов, а также динамику изменений и социально-экономические особенности, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, что и через год, когда заработают президентские меры поддержки рождаемости, ситуация не улучшится. РФ продолжит пожинать плоды работы ушедшего в отставку кабмина, передаёт «Национальная служба новостей».

Даже если сейчас в два-три раза больше денег дать, без реального изменения социально-экономического строя в стране рожать больше не начнут! Людям нужна уверенность в будущем, — добавил Крупнов.

2 февраля 2020 года Росстат опубликовал статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах.

В верхнюю часть рейтинга попали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи) области, Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи).

Ранее NEWS.ru сообщал, что дольше всех в России трудятся жители Калининградской области (в среднем 39,2 часа в неделю). За этим регионом по показателю следуют Еврейская автономная (39,1), Рязанская (39) и Воронежская (39) области.