Демограф назвал способ увеличить рождаемость в России

Увеличить рождаемость в России реально, если обеспечить льготами пары, официально регистрирующие отношения, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Эксперт отметил, что от числа заключённых браков зависит число рождений. Как первых, так и последующих. По его словам, законный брак — это фундамент, на котором строится семья. Если фундамент непрочный, то и всё здание шаткое.

Синельников подчеркнул, что когда падает число зарегистрированных браков, через год снижается рождаемость, «связь практически железная». Если же число браков растёт, то через год повышается и число новорождённых.

Падение рождаемости последние пять лет происходит в основном за счёт уменьшения числа браков и первых рождений. Надо стимулировать вступление в законный брак. Есть статистические и социологические данные о том, что люди, живущие в так называемом гражданском браке без регистрации в ЗАГСе, чаще жалуются на одиночество, меньше считают себя счастливыми, у них реже бывают общие дети. А если и есть дети, то их меньше, чем у тех, кто живёт в законном браке, — добавил демограф.

Эксперт обратил внимание, что понятие материнского (семейного) капитала не совсем подходящее. Было бы правильнее назвать его просто семейным капиталом, а снятие средств со счёта, на котором хранится капитал, на улучшение жилищных условий, оплату образования детей и другие цели, предусмотренные законом о материнском капитале, производить по совместному заявлению обоих родителей, если их брак зарегистрирован и они потом не развелись, а никто из них не лишён родительских прав. Это могло бы поднять авторитет мужей и отцов в глазах жён и детей.

Авторитет мужчин в российских семьях и так не очень-то большой. Дети гораздо больше считаются с матерями, чем с отцами. У нас подавляющее большинство разводов происходит по инициативе жён. Они не боятся остаться одни с детьми. Надо чётко расставить приоритеты. В первую очередь поддерживать полные семьи с несколькими детьми. Помогать неполным семьям надо, и в большей степени, чем сейчас, но следует не делать из них модель, на которую надо ориентироваться, — резюмировал Синельников.

Материнским (семейным) капиталом называют меру господдержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». Начиная с 2007 года право на этот капитал получили семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий, если до этого право на маткапитал не оформлялось. С 2020 года это право предоставляется уже при рождении первого ребёнка.

Ранее демографы оценили влияние детских выплат на рождаемость в России. Существующие детские пособия не в силах справиться с демографической ямой и поднять рождаемость в стране. Положительную динамику дало лишь введение материнского капитала на второго ребёнка, благодаря которому на свет появились 2,5 млн детей.