Дело обвиняемого в крупном мошенничестве Альберта Худояна передано в СКР

https://static.news.ru/photo/3850c796-7805-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Альберт Худоян Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму в $10 млн, передано из следственного департамента МВД в СКР.

По словам адвоката Худояна Александра Забейды, это произошло ещё в феврале, после чего следователи обращались с ходатайством в суд о продлении застройщику срока содержания под домашним арестом. Юрист отметил, что в прокуратуре не возражали ни против этого, ни против изменения меры пресечения, сообщает ТАСС.

Худоян был арестован летом 2019 года. По данным следствия, он причастен к хищениям трёх земельных участков у одной из компаний.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал генерала МВД Алекандра Бирюкова. Предполагается, что вместе с замначальника следственного департамента ведомства Александром Красовским он способствовал переводу Худояна из СИЗО под домашний арест.