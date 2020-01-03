https://static.news.ru/photo/2b0c16b8-2fbb-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Прошедшиеся маршем по проспекту Бакунина в Санкт-Петербурге 3 января молодые люди стали фигурантами уголовного дела. Очевидцы уверяли, что акция сопровождалась выкрикиванием националистических лозунгов и вскидыванием рук в нацистском приветствии. Однако после изучения видеозаписей оперативники Центра по противодействию экстремизму закрыли дело, посчитав, что речь идёт о мелком хулиганстве.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудникам Центра «Э» удалось установить личности некоторых из молодых людей, принявших участие в марше, и провести с ними беседы. Они оказались фанатами футбольного клуба «Зенит» и заверили оперативников, что в ту ночь не кричали нацистские лозунги, а пели песню «Пусть враги жестоки и коварны, нам всегда сопутствует успех». Видеозаписи подтвердили их показания.

Молодых людей отпустили, составив на них административные протоколы о мелком хулиганстве и переходе проезжей части в неположенном месте.

Как писал NEWS.ru, вечером 3 января около 10 молодых людей вытеснили автомобили с начала проспекта Бакунина в Петербурге и прошлись по проезжей части, взрывая дымовые шашки и поджигая фаеры.