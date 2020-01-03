Прошедшиеся маршем по проспекту Бакунина в Санкт-Петербурге 3 января молодые люди стали фигурантами уголовного дела. Очевидцы уверяли, что акция сопровождалась выкрикиванием националистических лозунгов и вскидыванием рук в нацистском приветствии. Однако после изучения видеозаписей оперативники Центра по противодействию экстремизму закрыли дело, посчитав, что речь идёт о мелком хулиганстве.
Как
Молодых людей отпустили, составив на них административные протоколы о мелком хулиганстве и переходе проезжей части в неположенном месте.
Как писал NEWS.ru, вечером 3 января около 10 молодых людей вытеснили автомобили с начала проспекта Бакунина в Петербурге и прошлись по проезжей части, взрывая дымовые шашки и поджигая фаеры.
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