12 февраля 2026 в 14:49

Даже стыдно признаваться, что этот пирог так легко готовить — подаю вкусноту быстрее, чем варятся пельмени

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог — спасение, когда нужно накормить семью вкусной выпечкой, а времени на замес теста нет. Просто смешал ингредиенты ложкой — и скоро на столе ароматный горячий пирог.

Для пирога мне понадобится: капуста (0,5 кочана), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), зеленый лук, соль, перец, сушеный чеснок. Для теста: кефир (400 мл), яйца (2 шт.), мука (200 г), сода (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.).

Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю на сковороде до мягкости. Капусту шинкую, добавляю к овощам и тушу под крышкой 10-15 минут до мягкости. Солю, перчу, добавляю сушеный чеснок. Вареные яйца нарезаю кубиком, зеленый лук шинкую. Смешиваю остывшие овощи с яйцами и зеленью. Для теста в глубокой миске смешиваю кефир комнатной температуры с яйцами и солью. Добавляю соду (можно погасить уксусом) и постепенно ввожу муку, перемешивая венчиком до консистенции густой сметаны. Форму для выпечки смазываю маслом. Выливаю половину теста, распределяю капустную начинку и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 170°C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть в форме перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

