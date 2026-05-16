16 мая 2026 в 16:27

Даже к самому вкусному шашлыку просится этот салат. Сосиски на гриле, хрустящие овощи и заправка, которая все объединяет

Бутерброды с сосисками — это вкусно, но скучно. А салат с горячими сосисками — это текстурный взрыв. Хруст салата, кислинка маринованных огурцов, острота перца, сладость помидоров и заправка с медом и горчицей.

Что понадобится

Сосиски — 400 г, салатный микс — 150 г, помидоры — 2 шт., маринованные огурцы — 3 шт., острый перец — 1 шт., лук-шалот — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, уксус — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., мак — 1 ч. л., оливковое масло — 4 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Для заправки мелко нарезаю шалот, кладу в банку, добавляю уксус, мед, горчицу, мак и оливковое масло. Закрываю крышкой и взбалтываю до однородной эмульсии, солю. Маринованные огурчики и острые перцы рублю мелкими кубиками, помидоры нарезаю ломтиками, шинкую зеленый лук. Сосиски обжариваю на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны. В салатнике смешиваю салатный микс, зеленый лук, огурцы и перец. Сверху выкладываю помидоры и горячие сосиски, поливаю заправкой и подаю немедленно.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Мой сын назвал этот торт «Шоколадной бомбой» — приготовил раз и теперь пеку на каждый день рождения
Дмитрий Демичев
