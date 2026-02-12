Датские бутерброды с селёдкой: всего лишь ржаной хлеб, масло и рыба, а датчане едят их на завтрак, обед и ужин

Эти датские бутерброды с селёдкой — гениально простое и невероятно вкусное открытие скандинавской кухни, где минимум ингредиентов рождает максимум удовольствия. Их необычность в том, что привычная селёдка на ржаном хлебе с маслом превращается в настоящий гастрономический хит, который датчане едят и на завтрак, и на обед, и на ужин. Получается потрясающе сытная и благородная закуска: плотный, ароматный ржаной хлеб с бархатистым сливочным маслом, нежное филе слабосолёной сельди, тонкая кислинка маринованного красного лука и свежесть укропа — всё это тает во рту и оставляет послевкусие уютного Копенгагена.

Для приготовления вам понадобится: 4 ломтика плотного ржаного или бородинского хлеба, 50 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г филе слабосолёной сельди (можно классической или пряного посола), 1 небольшая красная луковица, свежий укроп и по желанию — варёное яйцо или маринованные огурчики. Хлеб слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере до лёгкой хрустящей корочки. Дайте остыть, затем щедро намажьте каждый ломтик мягким сливочным маслом. Нарежьте сельдь наискосок тонкими кусочками и красиво выложите поверх масла. Лук нарежьте тончайшими полукольцами, обдайте кипятком и промокните — так уйдёт лишняя горечь. Посыпьте бутерброды луком и рубленым укропом. При желании украсьте долькой варёного яйца или корнишоном. Подавайте сразу, пока хлеб не размяк.

