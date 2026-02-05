Дак дори тан на противне: корейское рагу с курицей и картофелем, которое готовится само. Пикантный соус из кочуджана — вершина пикантности

Классическое дак дори тан требует тушения на плите и постоянного внимания. Этот вариант — бунтарь. Он бросает все ингредиенты на противень, накрывает фольгой и говорит духовке: «Разберись сама». И она справляется блестяще: картофель пропитывается бульоном до самой сердцевины, а куриная кожа под конец зажаривается в хрустящий, глазированный соусом панцирь.

Разогреваем духовку до 220 °C. В кувшине или миске взбиваем в однородный соус 4 ст. л. пасты кочуджан, 2 ст. л. темного соевого соуса, 3 ст. л. рисового вина, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ч. л. сахарной пудры и кусочек тертого свежего имбиря (4--5 см). 1 кг куриных бедрышек (с кожей и костью) складываем в миску, добавляем к ним 3 ст. л. приготовленного соуса и хорошо обваливаем. В оставшийся в кувшине соус вливаем 250 мл горячего куриного бульона и снова взбиваем. В большую форму для запекания (примерно 30×40 см) выкладываем 2 крупно нарезанные луковицы, 8 очищенных зубчиков чеснока, 650 г молодого картофеля (разрезанного пополам или на три части) и куриные бедрышки. Все заливаем соусом с бульоном. Накрываем форму плотно фольгой и отправляем в духовку на 30 минут. Затем снимаем фольгу, убавляем температуру до 200 °C и запекаем еще 30--40 минут без крышки, пока курица не зарумянится, а картофель не станет мягким внутри и хрустящим снаружи. Готовое блюдо посыпаем 4 мелко нарезанными перьями зеленого лука и 2 ч. л. обжаренного кунжута. Подаем сразу, поливая соусом со дна формы.

