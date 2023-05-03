Дачникам рассказали, какие фитолампы лучше подойдут для рассады Глава Союза дачников Чаплин посоветовал выбирать для рассады линейные фитолампы

Для выращивания рассады дома лучше всего подойдут линейные фитолампы, так как они распределяют свет так, что он попадает на каждый саженец, рассказал председатель Союза дачников Никита Чаплин. В разговоре с LIFE.ru он посоветовал устанавливать светильник на расстоянии 15-25 см, чтобы не навредить росткам.

Советую приобретать линейный светильник, так вы рассредоточите свет для каждого саженца. Зачастую боковое освещение может искривлять ростки. Установить лампу лучше на расстоянии 15–25 см от растений и поднимать по мере роста рассады, чтобы не пережечь ростки, — пояснил эксперт.

По словам Чаплина, ультрафиолетовое освещение имеет идентичное солнечным лучам свойство. Фитолампы помогают растениям набирать рост, укрепляют стебель и корневую систему. Для рассады эксперт рекомендует выбирать светильники мощностью 40 Вт и 80 Вт, а для комнатных растений подойдут лампы с мощностью 20 Вт. Он отметил, что существуют биколорные лампы, которые используются там, куда попадает дневной свет, и мультиколорные, которые могут полностью заменить солнце.

Чаплин предупредил, что при использовании фитоламп нужно чаще поливать растения. Он также призвал не позволять детям долго смотреть на такие светильники, чтобы не повредить неокрепшую роговицу глаза. Эксперт добавил, что в целом фитолампы не представляют опасности для здоровья.

Чаплин ранее посоветовал использовать талую или дождевую воду для полива растений. Эксперт отметил, что в 10 литрах можно растворить одну торфяную таблетку или 1 грамм лимонной кислоты, если речь идет про овощную рассаду.